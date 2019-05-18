Зинедин Зидан: не думаю, что Навас покинет "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил на вопрос о том, покинет ли Кейлор Навас мадридский клуб по окончании сезона."Я не думаю, что он уйдет. Но сейчас нет желания размышлять о том, что будет в следующем сезоне. Как всегда, много разговоров, но я больше ничего не скажу.Да, мы всегда разговариваем с Кейлором. Ничего нового. У Наваса есть контракт. Посмотрим, что произойдет в будущем", - цитирует Зидана Mundo Deportivo.