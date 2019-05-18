Испания Ла Лига 2018/19 
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Барселона
Атлетико 
Реал Мадрид
Валенсия
Хетафе
Севилья
Атлетик Б
Реал Сосьедад
Эспаньол
Бетис
Алавес
Эйбар
Леганес
Вильярреал
Леванте
Вальядолид
Сельта
Жирона
Райо Вальекано
Уэска
Испания Ла Лига 2018/19 
Испания: Ла Лига 2018/19Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Барселона 37 86
2 Атлетико  37 75
3 Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия 37 58
5 Хетафе 37 58
6 Севилья 37 56
7 Атлетик Б 37 53
8 Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол 37 50
10 Бетис 37 47
11 Алавес 37 47
12 Эйбар 37 46
13 Леганес 37 45
14 Вильярреал 37 43
15 Леванте 37 43
16 Вальядолид 37 41
17 Сельта 37 40
18 Жирона 37 37
19 Райо Вальекано 37 31
20 Уэска 37 30
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Зинедин Зидан: не думаю, что Навас покинет "Реал"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил на вопрос о том, покинет ли Кейлор Навас мадридский клуб по окончании сезона.

"Я не думаю, что он уйдет. Но сейчас нет желания размышлять о том, что будет в следующем сезоне. Как всегда, много разговоров, но я больше ничего не скажу.

Да, мы всегда разговариваем с Кейлором. Ничего нового. У Наваса есть контракт. Посмотрим, что произойдет в будущем", - цитирует Зидана Mundo Deportivo.
Теги: Навас Зидан Реал
Сегодня, 14:51
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#1  plast  Спб (Сегодня, 15:08)
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Зидану нужно уговорить Наваса еще год отсидеть на банке
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
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