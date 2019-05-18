Испания Ла Лига 2018/19
|#
|Команда
|И
|О
|1
|Барселона
|37
|86
|2
|Атлетико
|37
|75
|3
|Реал Мадрид
|37
|68
|4
|Валенсия
|37
|58
|5
|Хетафе
|37
|58
|6
|Севилья
|37
|56
|7
|Атлетик Б
|37
|53
|8
|Реал Сосьедад
|37
|50
|9
|Эспаньол
|37
|50
|10
|Бетис
|37
|47
|11
|Алавес
|37
|47
|12
|Эйбар
|37
|46
|13
|Леганес
|37
|45
|14
|Вильярреал
|37
|43
|15
|Леванте
|37
|43
|16
|Вальядолид
|37
|41
|17
|Сельта
|37
|40
|18
|Жирона
|37
|37
|19
|Райо Вальекано
|37
|31
|20
|Уэска
|37
|30
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Зинедин Зидан: не думаю, что Навас покинет "Реал"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан ответил на вопрос о том, покинет ли Кейлор Навас мадридский клуб по окончании сезона.
"Я не думаю, что он уйдет. Но сейчас нет желания размышлять о том, что будет в следующем сезоне. Как всегда, много разговоров, но я больше ничего не скажу.
Да, мы всегда разговариваем с Кейлором. Ничего нового. У Наваса есть контракт. Посмотрим, что произойдет в будущем", - цитирует Зидана Mundo Deportivo.
"Я не думаю, что он уйдет. Но сейчас нет желания размышлять о том, что будет в следующем сезоне. Как всегда, много разговоров, но я больше ничего не скажу.
Да, мы всегда разговариваем с Кейлором. Ничего нового. У Наваса есть контракт. Посмотрим, что произойдет в будущем", - цитирует Зидана Mundo Deportivo.
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