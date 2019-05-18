В "Барселоне" подтвердили переговоры по трансферу Гризманна

Главный тренер "Барселоны" Эрнесто Вальверде сообщил, что клуб ведет переговоры по трансферу форварда "Атлетико" Антуана Гризманна."Это правда, мы находимся в контакте. Общение продолжается, но сезон еще не закончен. Нам сейчас надо сконцентрироваться на предстоящем финале Кубка Испании", - цитирует Вальверде Sky Sports.