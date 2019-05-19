Марсело: в проигрыше "Реала" "Бетису" виноваты игроки

Защитник мадридского "Реала" Марсело рассказал о причинах поражения от "Бетиса" матче 38-го тура чемпионата Италии.

Игра испанских команд закончилась со счетом 0:2, в пользу клуба из Севильи.

"Я считаю, что в проигрыше виноваты игроки. Мы очень плохо стартовали и также плохо завершили сезон. Да, игроки сделали всё возможное, чтобы переломить ситуацию, но это оказалось невозможно. В настоящий момент начинается следующий сезон, так что мы должны проанализировать допущенные ошибки, чтобы не повторять их в будущем", — заявил футболист.

Как сообщает Sport.es, Марсело не обращает внимание на свистки болельщиков, потому что уже в следующей игре они могут стать аплодисментами.

"Свист фанатов — один из способов мотивировать команду. Если бы я прислушивался к каждому свистку в свою сторону, я бы не стал тем, кем являюсь. Игроки должны знать, как переломить ситуацию, ведь одно время тебя освистывают, а в следующий раз — аплодируют. "Реал" никогда не отступал. Да, за эти 7 лет мы достигли почти всего, так что продолжим бороться за всё и дальше", — сказал 31-летний бразилец.

"Газета.ру"
Теги: Марсело Реал Бетис Ла Лига
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