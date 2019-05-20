Британские СМИ приписали Зидану унизительные слова в адрес Бэйла

Британские СМИ приписали главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану высказывание о нападающем Гарете Бэйле, якобы сделанное после матча 38-го тура чемпионата Испании с севильским "Бетисом" (0:2)."Даже если бы у меня была четвёртая замена, я бы всё равно не выпустил Бэйла на поле", - такие слова Зидану, в частности, приписывает издание Independent.Впрочем, корреспондент London Evening Standard Бен Хэйуорд эту информацию опроверг."Я был на пресс-конференции Зидана после матча "Реала" с "Бетисом". Он не сказал ничего похожего на "если бы у меня была четвёртая замена, то я бы выпустил Бэйла". Все сообщают об этом, но никто не проверяет. Фейковые новости распространяются быстро", - написал Хэйуорд в своём твиттере.