Британские СМИ приписали Зидану унизительные слова в адрес Бэйла

Британские СМИ приписали главному тренеру мадридского "Реала" Зинедину Зидану высказывание о нападающем Гарете Бэйле, якобы сделанное после матча 38-го тура чемпионата Испании с севильским "Бетисом" (0:2).

"Даже если бы у меня была четвёртая замена, я бы всё равно не выпустил Бэйла на поле", - такие слова Зидану, в частности, приписывает издание Independent.

Впрочем, корреспондент London Evening Standard Бен Хэйуорд эту информацию опроверг.

"Я был на пресс-конференции Зидана после матча "Реала" с "Бетисом". Он не сказал ничего похожего на "если бы у меня была четвёртая замена, то я бы выпустил Бэйла". Все сообщают об этом, но никто не проверяет. Фейковые новости распространяются быстро", - написал Хэйуорд в своём твиттере.
Теги: Зидан Бэйл Реал
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