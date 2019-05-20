Тони Кроос прокомментировал возможные переходы Погба и Мбаппе в "Реал"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос, который сегодня, 20 мая, продлил контракт с мадридским клубом до 30 июня 2023 года, оценил свою игру в сезоне-2018/19 и признался, что никогда не задумывался об уходе из команды, El Chiringuito TV."У меня никогда не возникало мысли покинуть "Реал". Хочется приносить пользу команде и продолжать завоевывать трофеи. Беспокоиться о возможном приходе Погба? Если я буду играть на высоком уровне, то не вижу в этом переходе никаких проблем для себя. Матчи с "Аяксом" показали, что я не показывал футбол высокого уровня, с нетерпением хочется доказать обратное. Мбаппе? Мне очень нравится его игра, но я не могу его купить", - цитирует Крооса El Chiringuito TV.