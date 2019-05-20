Диего Симеоне: "Атлетико" сделал все, что мог, в ситуации с Гризманном

Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне поблагодарил нападающего Антуана Гризманна за время, проведенное в клубе."Прежде всего, я благодарен Антуану за замечательные пять лет. Я могу только сказать спасибо Антуану за его работу и тот рост, который он продемонстрировал здесь. Я очень люблю его как личность, у меня прекрасные отношения с его семьей. Жизнь научила меня не судить людей по их решениям. "Атлетико" сделал все, что мог, в ситуации с Антуаном", - цитирует Симеоне Marca.