Эриксена представят как игрока "Реала" после Лиги чемпионов

Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в мадридском "Реале".Как сообщает El Chiringuito TV, 27-летнего футболиста смогут представить в качестве игрока "сливочных" уже после финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.Финал турнира пройдет 1 июня. В заключительном матче сразятся две английские команды "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".В составе шпор датчанин провел 50 матчей во всех турнирах текущего сезона, став автором десяти голов и отдав 17 результативных пасов.Контракт Эриксена с английским клубом действует до конца июня следующего года.