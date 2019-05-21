Эриксена представят как игрока "Реала" после Лиги чемпионов

Хавбек "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен может продолжить карьеру в мадридском "Реале".

Как сообщает El Chiringuito TV, 27-летнего футболиста смогут представить в качестве игрока "сливочных" уже после финала Лиги чемпионов сезона-2018/19.

Финал турнира пройдет 1 июня. В заключительном матче сразятся две английские команды "Тоттенхэм" и "Ливерпуль".

В составе шпор датчанин провел 50 матчей во всех турнирах текущего сезона, став автором десяти голов и отдав 17 результативных пасов.

Контракт Эриксена с английским клубом действует до конца июня следующего года.

"Газета.ру2
Теги: Эриксена Реал Ла Лига Тоттенхэм АПЛ
Сегодня, 16:35
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