Хави: Месси - первый во всем

Экс-хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Испании Хави Эрнандес, завершивший карьеру игрока, рассказал о том, что думает по поводу нападающего сине-гранатовых Лионеле Месии.Как сообщает Sport.es, бывший игрок считает, что у аргентинца в запасе есть еще пару лет, пока он сможет играть на высоком уровне."Месси ещё не закончил. Мы всегда говорим об эпохе после него, но у Лео осталось ещё три-четыре года выступлений на высоком уровне. Он заботится о себе. Он невероятно профессионален и силён как игрок. Если говорить с точки зрения психологии, он зверь. Он первый во всем", — заявил Хави.