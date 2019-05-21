Хави: Месси - первый во всем

Экс-хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Испании Хави Эрнандес, завершивший карьеру игрока, рассказал о том, что думает по поводу нападающего сине-гранатовых Лионеле Месии.

Как сообщает Sport.es, бывший игрок считает, что у аргентинца в запасе есть еще пару лет, пока он сможет играть на высоком уровне.

"Месси ещё не закончил. Мы всегда говорим об эпохе после него, но у Лео осталось ещё три-четыре года выступлений на высоком уровне. Он заботится о себе. Он невероятно профессионален и силён как игрок. Если говорить с точки зрения психологии, он зверь. Он первый во всем", — заявил Хави.

"Газета.ру"
Теги: Хави Месси Ла Лига
Сегодня, 17:05
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