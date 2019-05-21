Хави: отказ Гризманна прошлым летом обидел "Барселону"

Легендарный экс-хавбек каталонской "Барселоны" и сборной Испании Хави Эрнандес, завершивший карьеру игрока, рассказал о том, как форвард мадридского "Атлетико" обидел сине-гранатовых, отказавшись от трансфера прошлым летом.Как сообщает Sport.es, Хави попытался разъяснить ситуацию, сложившуюся в отношениях между испанской командой и игроком."Я понимаю, что его отказ перейти в "Барсу" прошлым летом обидел и клуб, и игроков. Если бы причиной отказа была только футбольная проблема, я бы пообщался с ребятами, чтобы они увидели, что Антуан — тот игрок, который может что-то привнести в команду. Но надо взглянуть и на тех, кто стремится подписать с ним контракт. Спортивный директор? Вальверде? Президент клуба? Если бы я приехал в каталонский клуб, я бы попросил заключения контракта, а если бы игроки выступили против этого приобретения, я бы поговорил с ними. Но,в конечном счете, решение бы осталось лишь за мной, будь я на его месте или кого-либо ещё. Другое дело, если тренер тоже не хочет приобретать Гризманна. Тогда тут вырисовывается проблема", — заявил бывший футболист.