Тони Кроос заявил, что будет играть важную роль в новом "Реале"

Полузащитник "Реала" Тони Кроос уверен, что никакие приобретения клуба на трансферном рынке не лишат его места в составе."Для меня ничего не изменится. Я боролся за свое место в составе, хорошо выступал и не думаю, что у меня будут проблемы с игровым временем.Я не знаю, кто уйдет, а кто придет. Я говорил с тренером и знаю о его замыслах. Я буду играть важную роль, а больше сказать не могу.Не знаю, как много будет трансферов. Но у меня не было никаких сомнений по поводу будущего. Я всегда хотел остаться здесь и не скрывал этого", — цитирует Крооса beIN Sports.