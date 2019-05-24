Капитаном "Реала" Рамосом интересуются четыре клуба
Защитником "Реала" Серхио Рамосом заинтересовались четыре клуба, сообщает AS.
Накануне стало известно, что капитан мадридцев задумался об уходе из клуба из-за ряда вещей, произошедших в этом сезоне, в частности конфликта с президентом команды Флорентино Пересом.
По данным AS, услугами испанца заинтересовались "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ювентус" и один из китайских клубов. Отмечается, что в "Ювентусе" главным инициатором подписания защитника является бывший одноклубник Рамоса Криштиану Роналду.
Накануне стало известно, что капитан мадридцев задумался об уходе из клуба из-за ряда вещей, произошедших в этом сезоне, в частности конфликта с президентом команды Флорентино Пересом.
По данным AS, услугами испанца заинтересовались "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль", "Ювентус" и один из китайских клубов. Отмечается, что в "Ювентусе" главным инициатором подписания защитника является бывший одноклубник Рамоса Криштиану Роналду.