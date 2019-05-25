Лионель Месси установил рекорд Кубка Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал рекордсменом Кубка Испании, несмотря на поражение в финальном матче с "Валенсией".

Аргентинец стал автором единственного гола сине-гранатовых в этой встрече, отправив мяч в сетку ворот соперника 73-й минуте. Как сообщает Opta, 31-летний футболист установил рекорд турнира – никому ранее не удавалось забить в шести финалах соревнования. При этом в одном из них форварду удалось отличиться дважды, всего на его счету семь мячей.
Теги: Месси Барселона
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