Лионель Месси установил рекорд Кубка Испании

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал рекордсменом Кубка Испании, несмотря на поражение в финальном матче с "Валенсией".Аргентинец стал автором единственного гола сине-гранатовых в этой встрече, отправив мяч в сетку ворот соперника 73-й минуте. Как сообщает Opta, 31-летний футболист установил рекорд турнира – никому ранее не удавалось забить в шести финалах соревнования. При этом в одном из них форварду удалось отличиться дважды, всего на его счету семь мячей.