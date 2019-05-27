Флорентино Перес о Рамосе: для Реала" невозможно, чтобы капитан покинул команду
Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что команду может покинуть защитник и капитан Серхио Рамос.
"Мне просто сказали, что было очень хорошее предложение по Рамосу от китайского клуба, но по действующим там правилам они не смогли бы оплатить трансфер. Не более того. Но я сказал Серхио, что это невозможно. Для "Реала" невозможно, чтобы капитан покинул команду. Это был ужасный прецедент. Сейчас у него самый большой контракт среди игроков "Реала". Он капитан команды и заслуживает этого. Он наш лучший игрок. Я люблю Серхио Рамоса как сына", - цитирует Переса Mundo Deportivo.
"СЭ"
"Мне просто сказали, что было очень хорошее предложение по Рамосу от китайского клуба, но по действующим там правилам они не смогли бы оплатить трансфер. Не более того. Но я сказал Серхио, что это невозможно. Для "Реала" невозможно, чтобы капитан покинул команду. Это был ужасный прецедент. Сейчас у него самый большой контракт среди игроков "Реала". Он капитан команды и заслуживает этого. Он наш лучший игрок. Я люблю Серхио Рамоса как сына", - цитирует Переса Mundo Deportivo.
"СЭ"