Флорентино Перес о Рамосе: для Реала" невозможно, чтобы капитан покинул команду

Президент "Реала" Флорентино Перес прокомментировал информацию о том, что команду может покинуть защитник и капитан Серхио Рамос."Мне просто сказали, что было очень хорошее предложение по Рамосу от китайского клуба, но по действующим там правилам они не смогли бы оплатить трансфер. Не более того. Но я сказал Серхио, что это невозможно. Для "Реала" невозможно, чтобы капитан покинул команду. Это был ужасный прецедент. Сейчас у него самый большой контракт среди игроков "Реала". Он капитан команды и заслуживает этого. Он наш лучший игрок. Я люблю Серхио Рамоса как сына", - цитирует Переса Mundo Deportivo.