СМИ: матчи "Валенсии" в чемпионате Испании попали под подозрение полиции

Три матча чемпионата Испании-2018/19 попали под подозрение правоохранительных органов этой страны.

Как утверждает El Confidencial, договорной характер могли носить игры "Вальядолид" - "Валенсия" (0:2), "Бетис" - "Уэска" (2:1), а также "Уэска" - "Валенсия" (2:6).

Под подозрением находятся не официальные лица клубов, а игроки. Ранее полиция Испании задержала ряд футболистов в связи с этим делом.

Подозрения возникли из-за "нерегулярных схем ставок" во всех трех матчах.

"СЭ"
Теги: Валенсия Ла Лига
Вчера, 23:59
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