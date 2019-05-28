СМИ: матчи "Валенсии" в чемпионате Испании попали под подозрение полиции
Три матча чемпионата Испании-2018/19 попали под подозрение правоохранительных органов этой страны.
Как утверждает El Confidencial, договорной характер могли носить игры "Вальядолид" - "Валенсия" (0:2), "Бетис" - "Уэска" (2:1), а также "Уэска" - "Валенсия" (2:6).
Под подозрением находятся не официальные лица клубов, а игроки. Ранее полиция Испании задержала ряд футболистов в связи с этим делом.
Подозрения возникли из-за "нерегулярных схем ставок" во всех трех матчах.
"СЭ"
Как утверждает El Confidencial, договорной характер могли носить игры "Вальядолид" - "Валенсия" (0:2), "Бетис" - "Уэска" (2:1), а также "Уэска" - "Валенсия" (2:6).
Под подозрением находятся не официальные лица клубов, а игроки. Ранее полиция Испании задержала ряд футболистов в связи с этим делом.
Подозрения возникли из-за "нерегулярных схем ставок" во всех трех матчах.
"СЭ"