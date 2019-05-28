Марио Эрмосо может перейти в "Атлетико"

"Атлетико" в летнее трансферное окно может подписать защитника "Эспаньола" Марио Эрмосо, сообщает Football Espana.В услугах 22-летнего футболиста заинтересован лично главный тренер мадридского клуба Диего Симеоне. В составе "Атлетико" Эрмосо может стать замену Диего Годину, который покинул клуб в связи с истечением срока контракта.Эрмосо, отметим, является воспитанником "Реала".