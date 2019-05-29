Агент Кавани: Эдинсон в "Атлетико"? Никаких контактов не было

Представитель форварда "ПСЖ" Эдинсона Кавани прокомментировал информацию о том, что его клиент в летнее трансферное окно может перейти в "Атлетико".

"Разговоров на эту тему никаких не было. Следующий сезон Кавани намерен провести в "ПСЖ", - цитирует агента Le Parisien.

Контракт уругвайца с парижским клубом рассчитан до июня 2020 года.
Теги: Кавани Эдинсон Атлетико ПСЖ
Сегодня, 10:56
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