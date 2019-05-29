Агент Кавани: Эдинсон в "Атлетико"? Никаких контактов не было
Представитель форварда "ПСЖ" Эдинсона Кавани прокомментировал информацию о том, что его клиент в летнее трансферное окно может перейти в "Атлетико".
"Разговоров на эту тему никаких не было. Следующий сезон Кавани намерен провести в "ПСЖ", - цитирует агента Le Parisien.
Контракт уругвайца с парижским клубом рассчитан до июня 2020 года.
"Разговоров на эту тему никаких не было. Следующий сезон Кавани намерен провести в "ПСЖ", - цитирует агента Le Parisien.
Контракт уругвайца с парижским клубом рассчитан до июня 2020 года.