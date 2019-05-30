Серхио Рамос сообщил, что не покинет "Реал"

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос на специальной пресс-конференции заявил, что не намерен покидать клуб.

"Было слишком много спекуляций о моем будущем, и я хотел подтвердить свою приверженность клубу. Мои отношения с президентом похожи на отношения отца и сына. Я не собираюсь покидать клуб", — заявил футболист.

По словам защитника, он не обсуждал с Флорентино Пересом финансовые вопросы.

"Есть предложение из Китая, и если я не почувствую себя нужным здесь, то это альтернатива, но в настоящее время моя цель — быть с "Реалом", и мой план — увидеть мой новый контракт", — добавил игрок.

Рамос отметил, что он планирует построить новый "Реал" вместе с президентом.

"У меня еще есть физическая сила, чтобы играть за клуб. Как долго это продлится? Я не знаю… два, четыре или шесть лет. Когда придет время двигаться дальше, я сделаю это, но в таком месте, где мне никогда не придется сталкиваться с "Реалом", — сказал Рамос.

"Газета.ру"
Теги: Рамос Реал Ла Лига
Сегодня, 21:24
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