Серхио Рамос сообщил, что не покинет "Реал"

Защитник и капитан мадридского "Реала" Серхио Рамос на специальной пресс-конференции заявил, что не намерен покидать клуб."Было слишком много спекуляций о моем будущем, и я хотел подтвердить свою приверженность клубу. Мои отношения с президентом похожи на отношения отца и сына. Я не собираюсь покидать клуб", — заявил футболист.По словам защитника, он не обсуждал с Флорентино Пересом финансовые вопросы."Есть предложение из Китая, и если я не почувствую себя нужным здесь, то это альтернатива, но в настоящее время моя цель — быть с "Реалом", и мой план — увидеть мой новый контракт", — добавил игрок.Рамос отметил, что он планирует построить новый "Реал" вместе с президентом."У меня еще есть физическая сила, чтобы играть за клуб. Как долго это продлится? Я не знаю… два, четыре или шесть лет. Когда придет время двигаться дальше, я сделаю это, но в таком месте, где мне никогда не придется сталкиваться с "Реалом", — сказал Рамос.