Футболистов раскритиковали из-за стриптиз-шоу в раздевалке

Испанский футбольный клуб "Льянса" подвергся критике за стриптиз-шоу в раздевалке после выхода во вторую лигу Каталонии.Видео было опубликовано Diari de Girona. По информации издания, шоу заказал секретарь команды Франческ Ромеро. Он признался, что был удивлен недовольством. Также он взял всю ответственность на себя и отметил, что в клубе не знали о планировавшемся мероприятии. Ранее Ромеро принял решение покинуть команду по итогам сезона.В клубе принесли извинение перед всеми, кого могло задеть это шоу.