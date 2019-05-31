Эдинсон Кавани может перейти в "Атлетико" за €45-50 млн

Форвард "ПСЖ" Эдинсон Кавани летом может стать игроком "Атлетико". Как сообщает Mundo Deportivo, уругвайский нападающий и его агент уже встретились с представителями мадридского клуба.В "Атлетико" надеются, что Кавани сможет заменить покидающего клуб Антуана Гризманна.Сообщается, что сумма трансфера Кавани составит около 45-50 млн евро. Если "ПСЖ" все же продаст Кавани, то ему на замену парижане хотят купить форварда "Лилля" Николя Пепе.