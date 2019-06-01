Андрес Иньеста - о смерти Рейеса: это так грустно, чтобы быть правдой

Бывший полузащитник "Барселоны", ныне выступающий за "Виссел Кобе", прокомментировал информацию о трагической гибели в автокатастрофе бывшего полузащитника "Севильи", "Атлетико", "Арсенала" и "Реала" Хосе Антонио Рейеса."Это так грустно, чтобы быть правдой. Просто ужасно. Вся моя любовь и поддержка для твоей семьи. Ты навсегда останешься с нами", - написал Иньеста в твиттере.Трагедия произошла в субботу утром на шоссе в направлении Утреры. Как сообщает Diario de Sevilla, автомобиль «Мерседес» вылетел с трассы и загорелся. Вместе с 35-летним Рейесом в машине находился его 23-летний двоюродный брат, который тоже погиб.