Хаби Алонсо возглавил вторую команду "Реал Сосьедада"

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Испании Хаби Алонсо назначен на пост главного тренера второй команды "Реал Сосьедада", сообщается на официальном сайте команды.

До этого 37-летний испанец возглавлял детскую команду "Реала".

Испанский футболист за свою карьеру выступал в "Реал Сосьедаде", "Эйбаре", "Ливерпуле", "Реале" и "Баварии". В составе национальной сборной Алонсо стал чемпионом мира и двукратным победителем первенств Европы.

"Газета.ру"
Теги: Алонсо Реал Сосьедад Ла Лига
Вчера, 23:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама