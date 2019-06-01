Хаби Алонсо возглавил вторую команду "Реал Сосьедада"

Бывший полузащитник мадридского "Реала" и сборной Испании Хаби Алонсо назначен на пост главного тренера второй команды "Реал Сосьедада", сообщается на официальном сайте команды.До этого 37-летний испанец возглавлял детскую команду "Реала".Испанский футболист за свою карьеру выступал в "Реал Сосьедаде", "Эйбаре", "Ливерпуле", "Реале" и "Баварии". В составе национальной сборной Алонсо стал чемпионом мира и двукратным победителем первенств Европы.