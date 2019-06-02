Гризманн и Неймар хотят перейти в "Барселону"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону".По информации El Mundo Deportivo, оба футболиста хотят играть в одной команде с капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.28-летний француз планирует выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов в составе каталонцев.27-летний бразилец же может рассчитывать на трансфр в "Барсу" только в том случае, если руководство клуба сможет продать полузащитника команды Филиппе Коутиньо.В составе "Атлетико" Гризманн играет с 2014 года.В завершившемся сезоне нападающий "матрасников" принял участие в 48 матчах всех турниров, став автором 21 гола и десяти голевых передач.