Гризманн и Неймар хотят перейти в "Барселону"

Форвард мадридского "Атлетико" Антуан Гризманн и нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар хотят перейти в каталонскую "Барселону".

По информации El Mundo Deportivo, оба футболиста хотят играть в одной команде с капитаном сине-гранатовых Лионелем Месси.

28-летний француз планирует выиграть чемпионат Испании и Лигу чемпионов в составе каталонцев.

27-летний бразилец же может рассчитывать на трансфр в "Барсу" только в том случае, если руководство клуба сможет продать полузащитника команды Филиппе Коутиньо.

В составе "Атлетико" Гризманн играет с 2014 года.

В завершившемся сезоне нападающий "матрасников" принял участие в 48 матчах всех турниров, став автором 21 гола и десяти голевых передач.

"Газета.ру"
Теги: Гризманн Неймар Барселона Ла Лига
Сегодня, 17:21
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