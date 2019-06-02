У автомобиля погибшего Рейеса лопнула шина

Возможной причиной смерти бывшего полузащитника "Севильи", "Атлетико" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса могла стать лопнутая шина, сообщает El Mundo Deportivo.

По данным издания, предварительная экспертиза, сделанная на месте трагедии, установила, что футболист двигался со скоростью 237 км/ч на своем Mercedes Brabus S550. Причиной трагедии могла стать лопнувшая шина. Водитель не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел с трассы, перевернулся и загорелся.

Также сообщается, что Рейес не использовал Mercedes Brabus S550 в течение нескольких месяцев — он ездил на другой машине. Предполагается, что шина могла лопнуть из-за недостаточного давления в ней.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Рейес
Вчера, 23:25
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