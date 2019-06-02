Серхио Рамос рассказал, чем ему запомнился Рейес

Защитник "Реала" Серхио Рамос - об экс-футболисте "Севильи", "Арсенала", "Реала" и сборной Испании Хосе Антонио Рейесе, который ранее погиб в автокатастрофе.

"Говорить о Рейесе - это всегда говорить о счастье. Он заслуживает того, чтобы него помнили улыбающимся. У него был врожденный талант, он был одним из лучших. Мы будем помнить его с тем же добротой, которую он всегда проявлял в раздевалке. Мы пересекались в сборной Испании. У нас там было хорошее андалусийское ядро: Хоакин, Хуанито. Он всегда шутил. Проблемы не задевали его, он справлялся с ними со своим великолепным чувством юмора. Мы по-братски любили и уважали друг друга. Всегда тяжело прощаться с близкими людьми. Нам нужно будет много времени, чтобы смириться. У него многодетная семья, это большая потеря", - цитирует Рамоса AS.

"СЭ"
Теги: Рамос Севилья Реал Рейес Ла Лига
Сегодня, 06:28
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