Экспертиза установила скорость автомобиля, в котором погиб Рейес. Она превысила 230 км/ч

Первые данные экспертизы, проведенной на месте аварии, в которой погиб экс-футболист сборной Испании Хосе Антонио Рейес, показали, что у автомобиля, двигавшегося на скорости 237 км/ч, лопнула шина. Об этом сообщает Mundo Deportivo.Эксперты предполагают, что покрышка лопнула из-за того, что в шинах было низкое давление. По имеющимся данным, автомобиль не эксплуатировался в течение нескольких месяцев.Трагедия произошла на автомагистрали A376 на участке трассы из Севильи в Утреру 1 июня в 12:40 по московскому времени. Проезжая мимо муниципалитета Алькала-де-Гвадайра, автомобиль с Рейесом вылетел с дороги и загорелся. В салоне авто также находились два двоюродных брата Хосе Антонио — Джонатан Рейес и Хуан Мануэль Рейес. Первый из них скончался на месте, второй с 65% ожогов тела был доставлен в больницу.Предполагается, что футболист был за рулем автомобиля. Полиция начала расследование причин аварии. Ранее сообщалось, что скорость могла составлять до 200 км/ч. При этом столкновения с другим транспортным средством не было.Прощание с Рейесом прошло 2 июня на домашнем стадионе "Севильи" "Рамон Санчес Писхуан". Похороны футболиста состоятся 3 июня в его родном городе Утрера, а до этого гроб с телом испанца будет доставлен в местную церковь Санта-Мария.