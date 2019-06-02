Полузащитник "Севильи" Банега может перейти в "Боку Хуниорс"

Аргентинский полузащитник "Севильи" Эвер Банега может перейти в "Боку Хуниорс".По информации El Desmarque, аргентинский клуб предлагает 30-летнему игроку контракт, который рассчитан на 3 года.Значительные вопросы возникают по зарплате аргентинца. "Бока Хуниорс" предложила Банеге зарплату в 1,5-2 млн евро. Это значительно уступает его зарплате в испанском клубе. Однако "Бока" не теряет надежды подписать игрока и готова вернуться к диалогу позднее.Сам футболист пока размышляет над вариантами продолжения карьеры, его контракт с испанским клубом рассчитан ещё на один сезон.