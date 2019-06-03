Луис Суарес завершил финальную стадию восстановления после артроскопии правого колена

Нападающий "Барселоны" Луис Суарес восстановился после травмы, сообщает пресс-служба клуба.У уругвайского форварда была артроскопия правого колена из-за проблем с мениском. 32-летний Суарес отправится в расположение национальной команды для участия в Кубке Америки.