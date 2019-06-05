"Севилья" контактировала с "Реалом" по поводу возможного перехода Регилона

Защитник "Реала" Серхио Регилон может продолжить карьеру в "Севилье", передает AS.Андалусийцы хотят воспользоваться тем, что мадридский клуб на левый фланг обороны купит у "Лиона" защитника Менди, и попробует заполучить 22-летнего Регилона, который окажется клубу не нужен.В услугах Регилона также заинтересованы "Алаве" и дортмундская "Боруссия".