"Атлетико" может купить экс-форварда "Барселоны" на замену Гризманну

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Алексису Санчесу.

Как стало известно Mundo Deportivo, "матрассники" видят в чилийце кандидата на замену французскому форварду Антуану Гризманну, который объявил о желании покинуть мадридский клуб этим летом. Отмечается, что представители "Атлетико" уже связались с агентом Санчеса, чтобы обсудить возможную сделку.

"Газета.ру"
Теги: Атлетико Барселона Гризманн Ла Лига
Сегодня, 16:10
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