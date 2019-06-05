"Атлетико" может купить экс-форварда "Барселоны" на замену Гризманну

Мадридский "Атлетико" проявляет интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Алексису Санчесу.Как стало известно Mundo Deportivo, "матрассники" видят в чилийце кандидата на замену французскому форварду Антуану Гризманну, который объявил о желании покинуть мадридский клуб этим летом. Отмечается, что представители "Атлетико" уже связались с агентом Санчеса, чтобы обсудить возможную сделку.