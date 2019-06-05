Лука Йович: моя мечта сбылась

Нападающий Лука Йович прокомментировал переход в мадридский "Реал".

"Было тяжело покидать Франкфурт. Переход в "Реал" - это новые возможности. Сбылась моя мечта", - цитирует Йовича El Chiringuito.

В минувшем сезоне Йович провел 32 матча, забил 17 голов и отдал 5 голевых передач.
Теги: Йович Реал
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