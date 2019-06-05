Лука Йович: моя мечта сбылась

Нападающий Лука Йович прокомментировал переход в мадридский "Реал"."Было тяжело покидать Франкфурт. Переход в "Реал" - это новые возможности. Сбылась моя мечта", - цитирует Йовича El Chiringuito.В минувшем сезоне Йович провел 32 матча, забил 17 голов и отдал 5 голевых передач.