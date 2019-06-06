Неймар отказывается переходить в "Реал"

Форвард "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар не собирается переходить в мадридский "Реал".По информации Sport.es, руководство сливочных предлагало 27-летнему игроку €45 млн в качествен годовой зарплаты. Однако такая сумма не смогла заманить футболиста и он решил остаться в парижской команде.Сообщается, что сумма трансфера Неймара обошлась бы мадридскому клубу в €350 млн.