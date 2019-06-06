Испанский журналист: Зидан отказался от Бэйла, но проблема в том, что предложений по Гарету нет

Испанский журналист Альваро Монтеро рассказал, что несмотря на желание "Реала" расстаться с полузащитником Гаретом Бэйлом, в мадридский клуб до сих пор не поступило предложения о покупке игрока.

"Зидан не рассчитывает на него и хочет, чтобы он ушел. Но проблема в том, что по нему нет предложений. Пару лет назад к Бэйлу был интерес. Моуринью хотел видеть его в "Манчестер Юнайтед". Известно, что велись переговоры в США. Теперь же по Бэйлу нет никаких предложений. Если он начнет предсезонку в "Реале", это станет огромной проблемой", - цитирует Монтеро Sky Sports.

Sport24.ru
Теги: Зидан Бэйл Гарет Реал Ла Лига
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