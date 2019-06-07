"Валенсия" не воспользовалась приоритетным правом выкупа трансфера Дениса Черышева

"Валенсия" не выкупила права на нападающего "Вильярреала" Дениса Черышева.

Как сообщает AS, у "летучих мышей" было приоритетное право выкупа российского футболиста до 25 мая. Вероятно, "Валенсия" не готова платить 8 млн евро и намерена сбить цену.
Теги: Валенсия Вильярреал Черышев
Сегодня, 08:17
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