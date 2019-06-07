Хесус Навас посвятил гол в ворота Фарерских островов Антонио Рейесу

Полузащитник сборной Испании Хесус Навас посвятил гол в матче против сборной Фарерских островов (4:1) в рамках квалификации к Евро – 2020 Хосе-Антонио Рейесу, погибшему 1 июня в автокатастрофе."то была тяжелая неделя из-за Рейеса. Важно быть с его семьей. Я посвящаю ему свой гол, эта победа для тренера, мы вместе с ним. Для меня честь и гордость быть здесь", - цитирует Наваса Marca.