Хесус Навас посвятил гол в ворота Фарерских островов Антонио Рейесу

Полузащитник сборной Испании Хесус Навас посвятил гол в матче против сборной Фарерских островов (4:1) в рамках квалификации к Евро – 2020 Хосе-Антонио Рейесу, погибшему 1 июня в автокатастрофе.

"то была тяжелая неделя из-за Рейеса. Важно быть с его семьей. Я посвящаю ему свой гол, эта победа для тренера, мы вместе с ним. Для меня честь и гордость быть здесь", - цитирует Наваса Marca.
Теги: Навас Рейес Сборная Испании
Сегодня, 10:25
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