Гарет Бэйл рассказал руководству "Реала" о желании остаться в клубе

Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл принял решение остаться в клубе.По информации AS, на встрече с руководством клуба он заявил, что не согласится на свой трансфер.В прошедшем сезоне Бэйл принял участие в 42 официальных матчах за "Реал", в которых забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач.