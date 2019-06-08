Гарет Бэйл рассказал руководству "Реала" о желании остаться в клубе
Полузащитник мадридского "Реала" Гарет Бэйл принял решение остаться в клубе.
По информации AS, на встрече с руководством клуба он заявил, что не согласится на свой трансфер.
В прошедшем сезоне Бэйл принял участие в 42 официальных матчах за "Реал", в которых забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач.
"Газета.ру"
По информации AS, на встрече с руководством клуба он заявил, что не согласится на свой трансфер.
В прошедшем сезоне Бэйл принял участие в 42 официальных матчах за "Реал", в которых забил 14 мячей и отдал шесть результативных передач.
"Газета.ру"