Антуан Гризманн рассказал о своем новом клубе

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру. При этом называть свою новую команду француз не стал.

"В каком клубе я продолжу карьеру? Я уже знаю, где буду играть", — приводит слова Гризманна Le10sport.com.

14 мая французский форвард объявил о своем уходе из "Атлетико". На данный момент сумма его отступных составляет €200 млн, однако с 1 июля 2019 года уменьшится до €120 млн. Сообщается, что главным претендентом на Гризманна является "Барселона".

"Газета.ру"
Теги: Гризманн Атлетико Ла Лига
Сегодня, 19:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
1
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама