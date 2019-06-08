Антуан Гризманн рассказал о своем новом клубе

Нападающий мадридского "Атлетико" и сборной Франции Антуан Гризманн заявил, что определился с клубом, в котором продолжит свою карьеру. При этом называть свою новую команду француз не стал."В каком клубе я продолжу карьеру? Я уже знаю, где буду играть", — приводит слова Гризманна Le10sport.com.14 мая французский форвард объявил о своем уходе из "Атлетико". На данный момент сумма его отступных составляет €200 млн, однако с 1 июля 2019 года уменьшится до €120 млн. Сообщается, что главным претендентом на Гризманна является "Барселона".