СМИ: "Реал" должен продать игроков на 300 миллионов евро, чтобы уложиться в финансовый fair play

"Реал" вынужден продать футболистов на 300 миллионов евро в летнее трансферное окно, утверждает AS. Мадридцам нужно уложиться в финансовый fair play после двух дорогостоящих покупок.Этим летом "Реал" уже купил Луку Йовича у "Айнтрахта" за 60 миллионов евро и Эдена Азара у "Челси" за 100 миллионов плюс 50 бонусами. Всего ожидается, что "Реал" потратит этим летом порядка 400 миллионов евро.Главным источником заработка "Реала" на трансферах станет Хамес Родригес, которого все еще может выкупить "Бавария". Также "Реал" намерен расстаться с бывшим самым дорогим футболистом мира Гаретом Бэйлом и Матео Ковачичем. Под вопросом и место в команде вратаря Кейлора Наваса.