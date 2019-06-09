"Атлетико" близок к приобретению защитника "Наполи" Хюсая

Защитник "Наполи" Эльсейд Хюсай близок к переходу в "Атлетико". Об этом сообщает Corriere dello Sport.

По информации источника, мадридский клуб готов увеличить свое изначальное предложение "Наполи" и заплатить за 25-летнего албанца 25 млн евро. При этом данная сумма все равно меньше запрошенных "Наполи" 30 млн, однако "Атлетико" намерен достигнуть соглашения с партенопейцами, включив в сделку бонусные премиальные. В услугах Хюсая, по слухам, также заинтересован "Ювентус", однако "Наполи" не хочет усиливать конкурента по Серии А. Сам Хюсай ранее заявил о том, что покинет неаполитанский клуб летом 2019 года.

Sport24.ru
Теги: Атлетико Наполи Хюсай Ла Лига Серия А
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