Самюэль Юмтити: в следующем сезоне я буду играть за "Барселону"

Защитник "Барселоны" Самюэль Юмтити заявил, что не планирует покидать каталонский клуб.

Ранее в СМИ обсуждалась информация, что в летнее трансферное окно Юмтити может сменить команду, а руководство "Барселоны" готово выслушивать предложения о продаже Юмтити в районе 70-90 млн евро.

"У меня был сложный сезон, но у меня контракт с "Барселоной". Я счастлив здесь. В следующем сезоне я тоже буду играть за "Барселону", - цитирует Юмтити Marca.

Sport24.ru
Теги: Юмтити Барселона
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