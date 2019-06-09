"Атлетико" готов выкупить полузащитника "Бетиса" за € 40 млн

Полузащитник "Бетиса" Серхио Каналес может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Football Espana со ссылкой на COPE.

По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован мадридский "Атлетико", главный тренер которого Диего Симеоне хочет укрепить среднюю линию команды в преддверии нового сезона. "Бетис" не горит желанием расставаться с игроком и потребует у потенциального покупателя выплатить сумму отступных в размере € 40 млн. Отмечается, что «матрасники» готовы это сделать.

"Чемпионат.сом"
Теги: Атлетико Бетис
Сегодня, 12:01
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