"Атлетико" готов выкупить полузащитника "Бетиса" за € 40 млн

Полузащитник "Бетиса" Серхио Каналес может покинуть клуб в летнее трансферное окно, сообщает Football Espana со ссылкой на COPE.По информации источника, в услугах 28-летнего футболиста заинтересован мадридский "Атлетико", главный тренер которого Диего Симеоне хочет укрепить среднюю линию команды в преддверии нового сезона. "Бетис" не горит желанием расставаться с игроком и потребует у потенциального покупателя выплатить сумму отступных в размере € 40 млн. Отмечается, что «матрасники» готовы это сделать.