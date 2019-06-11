"Севилья" объявила об уходе защитника Габриэля Меркадо

Защитник "Севильи" Габриэь Меркадо покинул клуб, сообщает пресс-служба андулузийцев.

32-летний футболист летом подпишет контракт с катарским клубом "Аль-Райяна".

В прошлом сезоне аргентинец провел за клуб 35 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 1 результативную передачу.
Теги: Меркадо Севилья
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