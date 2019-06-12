Флорентино Перес: спрос с Йовича в "Реале" будет намного больше

Президент мадридского "Реала" Флорентино Перес выступил с речью во время презентации нового форварда клуба серба Луки Йовича.Сообщается, что "королевский клуб" заключил контракт с 21-летним футболистом сроком на шесть лет. Соглашение истекает летом 2025 года."Добро пожаловать в Мадрид и добро пожаловать в ваш дом, Лука! Ты приехал к нам из "Айнтрахта" — замечательного коллектива. Однако ты должен знать, что в новой команде спрос с тебя будет намного больше. Помни, что это один из самых великих клубов мира. Йович выбрал "Реал", потому что хотел расти. Да, им интересовались несколько клубов Европы, но он выбрал нас. Так что мы приветствуем одного из лучших нападающих в "Реале", кто исполнил свою мечту", – цитирает Переса El Mundo Deportivo.