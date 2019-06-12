Исполнительный директор "Атлетико" сообщил, что Гризманн перейдет в "Барселону"

Исполнительный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин отметил, что ему давно известно о переходе нападающего Антуана Гризманна в "Барселону".

"Мы уже в марте знали, что Гризманн собирается в "Барселону", – цитирует Марина sport.es.

В контракте француза прописана сумма отступных в размере 200 миллионов евро, но с 1 июля она сократится до 120 миллионов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Атлетико Гризманн Барселона Ла Лига
Сегодня, 22:44
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама