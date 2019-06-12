Исполнительный директор "Атлетико" сообщил, что Гризманн перейдет в "Барселону"
Исполнительный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль Марин отметил, что ему давно известно о переходе нападающего Антуана Гризманна в "Барселону".
"Мы уже в марте знали, что Гризманн собирается в "Барселону", – цитирует Марина sport.es.
В контракте француза прописана сумма отступных в размере 200 миллионов евро, но с 1 июля она сократится до 120 миллионов.
"Спорт-Экспресс"
"Мы уже в марте знали, что Гризманн собирается в "Барселону", – цитирует Марина sport.es.
В контракте француза прописана сумма отступных в размере 200 миллионов евро, но с 1 июля она сократится до 120 миллионов.
"Спорт-Экспресс"