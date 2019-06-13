"Реал" представил Азара. На презентации игрока собралось 50 тысяч человек

Полузащитник сборной Бельгии Эден Азар сегодня был официально представлен в качестве игрока мадридского "Реала.

Церемония презентации прошла на стадионе "Сантьягу Бернабеу", где присутствовало 50 тысяч зрителей.

Азар пришел на мероприятие в костюме, произнес речь и сфотографировался с президентом "Реала" Флорентино Пересом. Футболист держал в руках футболку "Реала" со своей фамилией, но пока без игрового номера. В лондонском "Челси" Азар выступал под десятым номером, но в Мадриде он занят хорватом Лукой Модричем.

28-летний бельгиец заключил с мадридским клубом пятилетний контракт — до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.

"Газета.ру"
Теги: Азар Реал Ла Лига
Вчера, 22:37
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