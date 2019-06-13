Эден Азар поцеловал эмблему "Реала" и вызвал восторг болельщиков
В четверг вечером на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде полузащитник Эден Азар был представлен в качестве футболиста "Реала", сообщает Sport24.ru.
Презентация бельгийского новичка собрала почти 50 тысяч человек на трибунах стадиона.
Азар вышел на поле в футболке мадридского клуба и поцеловал эмблему, чем вызвал восторг фанатов "Реала". Затем Азар на испанском языке сказал в микрофон: "Всем большое спасибо! Вперед Мадрид!".
28-летний бельгиец заключил с мадридским клубом пятилетний контракт — до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.
Презентация бельгийского новичка собрала почти 50 тысяч человек на трибунах стадиона.
Азар вышел на поле в футболке мадридского клуба и поцеловал эмблему, чем вызвал восторг фанатов "Реала". Затем Азар на испанском языке сказал в микрофон: "Всем большое спасибо! Вперед Мадрид!".
28-летний бельгиец заключил с мадридским клубом пятилетний контракт — до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.