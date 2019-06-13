Эден Азар поцеловал эмблему "Реала" и вызвал восторг болельщиков

В четверг вечером на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде полузащитник Эден Азар был представлен в качестве футболиста "Реала", сообщает Sport24.ru.

Презентация бельгийского новичка собрала почти 50 тысяч человек на трибунах стадиона.

Азар вышел на поле в футболке мадридского клуба и поцеловал эмблему, чем вызвал восторг фанатов "Реала". Затем Азар на испанском языке сказал в микрофон: "Всем большое спасибо! Вперед Мадрид!".

28-летний бельгиец заключил с мадридским клубом пятилетний контракт — до 30 июня 2024 года. Сумма трансфера не разглашается.
Теги: Азар Реал Ла Лига
Сегодня, 02:10
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама