"Реал" подписал японского воспитанника "Барселоны"

"Реал" объявил о подписании контракта с полузащитником японского футбольного клуба "Токио" Такефусой Кубо.

В следующем сезоне игрок будет выступать за "Кастилью", молодежную команду "Реала", сообщает официальный сайт мадридского клуба.

Сообщалось, что зарплата 18-летнего футболиста в испанском клубе будет составлять €1 млн в год, а контракт футболиста будет подписан на ближайшие пять сезонов.

Японский полузащитник с 2011 по 2015 год тренировался в академии "Барселоны", но позднее был вынужден ее покинуть. Причиной отъезда стали возможные санкции со стороны ФИФА из-за нарушения "Барселоной" правил подписания молодых игроков.

РБК
Теги: Реал Барселона
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