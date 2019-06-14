"Реал" подписал японского воспитанника "Барселоны"

"Реал" объявил о подписании контракта с полузащитником японского футбольного клуба "Токио" Такефусой Кубо.В следующем сезоне игрок будет выступать за "Кастилью", молодежную команду "Реала", сообщает официальный сайт мадридского клуба.Сообщалось, что зарплата 18-летнего футболиста в испанском клубе будет составлять €1 млн в год, а контракт футболиста будет подписан на ближайшие пять сезонов.Японский полузащитник с 2011 по 2015 год тренировался в академии "Барселоны", но позднее был вынужден ее покинуть. Причиной отъезда стали возможные санкции со стороны ФИФА из-за нарушения "Барселоной" правил подписания молодых игроков.