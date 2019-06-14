Жоау Феликс близок к переходу в "Атлетико"

"Атлетико" в ближайшее время рассчитывает заполучить нападающего "Бенфики" Жоау Феликса, сообщает Marca.В услугах футболиста также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".В прошедшем сезоне Феликс сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 11 голевых передач.