Жоау Феликс близок к переходу в "Атлетико"

"Атлетико" в ближайшее время рассчитывает заполучить нападающего "Бенфики" Жоау Феликса, сообщает Marca.

В услугах футболиста также заинтересованы "Манчестер Юнайтед" и "Бавария".

В прошедшем сезоне Феликс сыграл в 43 матчах во всех турнирах, забил 20 голов и сделал 11 голевых передач.
Теги: Феликс Атлетико Бенфика
Сегодня, 11:31
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