Президент "Лиона" высказался о переходе защитника Ферлана Менди в "Реал"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс высказался о переходе защитника Ферлана Менди в мадридский "Реал".

"Флорентино Перес и я – очень хорошие друзья. Это всегда влияет на переговоры. Но это была инициатива Зидана. Когда он позвонил Менди, Ферлан не мог устоять.

Сможет ли Менди вытеснить из основы Марсело? Это решать Зидану!" — приводит слова Оляса Marca.

"Газета.ру"
Теги: Лион Реал Лига 1 Ла Лига
Сегодня, 10:46
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