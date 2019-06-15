Президент "Лиона" высказался о переходе защитника Ферлана Менди в "Реал"

Президент "Лиона" Жан-Мишель Оляс высказался о переходе защитника Ферлана Менди в мадридский "Реал"."Флорентино Перес и я – очень хорошие друзья. Это всегда влияет на переговоры. Но это была инициатива Зидана. Когда он позвонил Менди, Ферлан не мог устоять.Сможет ли Менди вытеснить из основы Марсело? Это решать Зидану!" — приводит слова Оляса Marca.