"Барселона" не будет продавать Семеду

Руководство "Барселоны" дало понять, что не будет продавать этим летом защитника Нелсона Семеду.Как сообщает sport.es, агент португальца Жорже Мендеш провел встречу с боссами каталонского клуба, чтобы обсудить будущее Семеду. В "Барселоне" ему пояснили, что не будут продавать игрока.Контракт Семеду с "Барселоной" рассчитан до 2022 года, а сумма отступных за него составляет 100 миллионов евро. Интерес к Семеду проявляли "Ювентус" и "Атлетико".