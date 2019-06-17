"Барселона" не будет продавать Семеду

Руководство "Барселоны" дало понять, что не будет продавать этим летом защитника Нелсона Семеду.

Как сообщает sport.es, агент португальца Жорже Мендеш провел встречу с боссами каталонского клуба, чтобы обсудить будущее Семеду. В "Барселоне" ему пояснили, что не будут продавать игрока.

Контракт Семеду с "Барселоной" рассчитан до 2022 года, а сумма отступных за него составляет 100 миллионов евро. Интерес к Семеду проявляли "Ювентус" и "Атлетико".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семеду Барселона
Сегодня, 15:42
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