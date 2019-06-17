Президент "Барселоны" высказался о переговорах с Гризманном

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу заявил, что клуб не ведет переговоры с нападающим мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном."Мы всегда говорили, что мы с ним не контактировали. Никаких переговоров нет. В ближайшие дни и недели будем следить за событиями, которые будут происходить на рынке", - цитирует Бартомеу Sport.es со ссылкой на RAC1.