Президент "Барселоны" высказался о переговорах с Гризманном

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу заявил, что клуб не ведет переговоры с нападающим мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.

"Мы всегда говорили, что мы с ним не контактировали. Никаких переговоров нет. В ближайшие дни и недели будем следить за событиями, которые будут происходить на рынке", - цитирует Бартомеу Sport.es со ссылкой на RAC1.

"Газета.ру"
Теги: Барселона Гризманн Ла Лига
Сегодня, 16:16
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