Президент "Барселоны" высказался о переговорах с Гризманном
Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу заявил, что клуб не ведет переговоры с нападающим мадридского "Атлетико" Антуаном Гризманном.
"Мы всегда говорили, что мы с ним не контактировали. Никаких переговоров нет. В ближайшие дни и недели будем следить за событиями, которые будут происходить на рынке", - цитирует Бартомеу Sport.es со ссылкой на RAC1.
"Газета.ру"
"Мы всегда говорили, что мы с ним не контактировали. Никаких переговоров нет. В ближайшие дни и недели будем следить за событиями, которые будут происходить на рынке", - цитирует Бартомеу Sport.es со ссылкой на RAC1.
"Газета.ру"